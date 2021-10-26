Песков отверг политизированность переговоров с Молдавией по газу

В переговорах России и Молдавии по поставкам газа нет и не может быть политических условий. Взаимодействие носит коммерческий характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение Financial Times о том, что «Газпром» якобы предложил Молдавии снижение цены взамен на поправки в соглашение о беспошлинной торговле с ЕС, передаёт РИА Новости.

Нет, никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть предложение коммерческое, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Всё это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет быть не может, — сказал Песков в ответ на вопрос о политических моментах в ходе обсуждения.

Накануне газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что в ходе переговоров молдавских властей с «Газпромом» российская сторона предложила снизить цену на топливо в случае, если Молдавия внесёт правки в соглашение о свободной торговле с ЕС и присоединится к Евразийскому экономическому союзу. По данным издания, речь идёт о пунктах, которые требовали от Кишинёва либерализации газовых рынков и усиления конкуренции.

Как заявили собеседники газеты, Россия использует переговоры по вопросу поставок газа в качестве более широкого политического регулирования, в особенности после вступления в должность президента Молдавии Майи Санду, которая выступает за развитие отношений с ЕС.

В октябре компания «Молдовагаз» объявила, что в стране не хватает газа из России, и попросила граждан потреблять меньше топлива. В настоящее время нехватка импорта газа покрывается из запаса магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом топлива.