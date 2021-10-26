FT: «Газпром» предложил Молдавии скидку на газ за присоединение к ЕАЭС

Издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщило, что «Газпром» предложил Молдавии скидку на газ, если страна скорректирует соглашение о свободной торговле с ЕС и присоединится к Евразийскому экономическому союзу. По данным СМИ, российская компания хотела, чтобы Кишинёв отложил выполнение части правил ЕС.

Уточняется , что речь идёт о правилах, согласно которым от Молдавии требовали либерализации газовых рынков и усиления конкуренции. Собеседники издания заявили, что Москва использует переговоры по поставкам топлива в качестве более широкого политического регулирования. Особенно это стало заметно после того, как президентом Молдавии стала Майя Санду, выступающая за развитие отношений с Европой.

Компания «Молдовагаз» в октябре сообщила, что в стране не хватает газа из России. В связи с этим жителей попросили сократить потребление топлива. В настоящее время покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом газа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция российской стороны по вопросам поставки газа благоприятна и для Кишинёва. Он отметил, что что сейчас идёт работа по согласованию условий контракта, в которой многое зависит от молдавской стороны.