Молдавия ввела режим ЧП из-за энергокризиса

Парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом газа в стране. Данное решение, инициированное правительством, было одобрено депутатами правящей Партии действия и солидарности на внеочередном заседании в пятницу. Об этом сообщил вице-председатель парламента Михаил Попшой, передаёт ТАСС.

55 голосами проект постановления № 298 был утверждён, — сказал Попшой.

Документ вводит чрезвычайное положение на период с 22 октября по 20 ноября. В это время Комиссия по чрезвычайным ситуациям «создаст условия для оперативной закупки недостающих объёмов природного газа», в частности методом «отступления от нормативных положений».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что окончательной договорённости с «Газпромом» по поставкам топлива всё ещё нет, также неизвестно, когда она будет достигнута. При этом она отметила, что переговоры сдвинулись с места. В Молдавии стремятся к долгосрочному решению по поставкам, летом 2020 года «Молдовагаз» начал переговоры с «Газпромом» о подписании контракта сроком на три года, однако обсуждение всё ещё не завершено.

По словам вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития страны Андрея Спыну, договорённость с «Газпромом» позволит обеспечить энергетическую безопасность. Он подчеркнул, что правительство также ищет альтернативные способы выхода из сложившейся ситуации.

В октябре компания «Молдовагаз» объявила, что в стране не хватает газа из России и попросила граждан сократить потребление топлива. Сейчас покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса магистральных газопроводов республики.