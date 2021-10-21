В Молдавии усомнились в успехе переговоров с «Газпромом»

Переговоры Молдавии и РФ по газу сдвинулись с места, но всё ещё нет окончательной договорённости и неясно, когда она будет достигнута. Об этом заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, передаёт РИА Новости. Летом 2020 года «Молдовагаз» начал переговоры с «Газпромом» о подписании контракта на поставку природного газа сроком на три года, однако обсуждение пока не завершено.

В Москве прошёл новый раунд переговоров по вопросу поставок газа, ситуация сдвинулась с места, но на данный момент у нас нет окончательной новой договорённости, нет даже уверенности, что она в конце концов будет достигнута, — сказала Гаврилица.

Она заявила о намерении продолжить диалог с «Газпромом» для поиска долгосрочного решения, которое удовлетворит коммерческие интересы обеих стран. По словам премьера, в противном случае Молдавия предложит новые меры для поддержания энергетической безопасности.

Ранее в Молдавии сообщили, что заинтересованы в долгосрочном контракте с «Газпромом». По словам вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития страны Андрея Спыну, это позволит обеспечить энергетическую безопасность. Он отметил, что правительство прорабатывает все варианты, чтобы найти альтернативные способы выхода из сложившейся ситуации с газом.

Компания «Молдовагаз» в октябре сообщила, что в стране не хватает газа из России. В связи с этим жителей попросили сократить потребление топлива. В настоящее время покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов республики.