В Молдавии захотели подписать долгосрочный контракт с «Газпромом»

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна заинтересована в подписании долгосрочного контракта на поставку газа с «Газпромом». По его словам, это позволит обеспечить энергетическую безопасность, передаёт ТАСС.

Мы заинтересованы в подписании долгосрочного контракта на поставку газа на самых выгодных для республики условиях, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны, — сказал чиновник по итогам рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Он уточнил, что встречался с главой предприятия «Газпром экспорт» Еленой Бурмистровой. Тем не менее обсудить этот вопрос с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером не удалось.

На этой неделе мы начнём переговоры с «Газпромом», чтобы составить рабочий план. Дополнительно я сообщил, что цена на газ нереалистична, является неоправданной для Молдавии, я попросил продлить контракт на условиях 2019 года, — добавил Спыну.

Вице-премьер также подчеркнул, что у страны не будет проблем с обеспечением газом населения. На текущий день правительство прорабатывает все варианты, чтобы найти альтернативные способы выхода из сложившейся ситуации.

Ранее компания «Молдовагаз» сообщила, что в стране не хватает газа из России. В связи с этим жителей страны просят снизить потребление топлива. В настоящее время покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов республики. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в компании, потребление газа в стране сейчас превышает поставки топлива из России. Так, на октябрь для потребителей было законтрактовано 54 млн кубометров природного газа, или 67% из необходимых 80 млн кубометров. Однако начиная с 1 октября фактическое суточное потребление природного газа в стране превысило поставляемый «Газпромом» объём.