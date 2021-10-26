В Кремле прокомментировали газовые контракты Молдавии с другими странами

Позиция России по газу выверена и обоснована, а также благоприятна с точки зрения цены для молдавской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя договорённости с Молдавией по поставкам газа. Его цитирует РИА Новости.

Песков заявил , что сейчас идёт работа по согласованию условий контракта, в которой многое зависит от молдавской стороны. Комментируя договорённости Кишинёва с третьими странами, он заявил, что цена этих сделок может быть только выше той, которую предлагала Москва.

Контакты будут продолжаться, позиция российского газового монополиста прекрасно известна, она окончательно выверена, понятна и обоснована, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что на встрече у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака представители «Газпрома» и молдавских властей не смогли прийти к единому решению. По предварительным данным, Россия предложила «справедливую рыночную цену» и скидку на газ в 25%, но представители Молдавии просили установить цены в два раза ниже рыночных.

В октябре компания «Молдовагаз» заявила, что в стране не хватает газа, поставляемого из России. Из-за этого жителей попросили сократить потребление топлива. В настоящее время покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса магистральных газопроводов республики. С 22 октября на территории страны действует режим ЧП в связи с дефицитом голубого топлива. Тем временем Молдавия подписала пробный контракт на поставку газа с польской компанией PGNiG, также о готовности помочь Молдавии заявили на Украине.