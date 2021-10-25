Украина поможет Молдове газом в случае остановки поставок из России

Украинская компания «Нафтогаз» и молдавская Energocom заключили соглашение о спецпоставках газа. Речь идёт о 700 млн кубов газа, которые Кишинёв получит в случае острой необходимости. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на свой источник в украинском правительстве.

Отмечается, что сделка состоялась на фоне сложной ситуации на мировых рынках и возможной полной остановки поставок со стороны «Газпрома»: Киев будет продавать Кишинёву газ, приобретённый в Европе, после того, как сделку утвердит украинское правительство.

Есть такое соглашение, но они пока не купили ни одного кубометра. В случае необходимости будет продаваться импортный ресурс, о газе собственной добычи не может идти и речи. То есть НАК покупает газ в Европе, добавляет свою маржинальность и транспортирует ресурс в Молдову, — рассказал представитель правительства.

Ранее сообщалось, что «Газпром» может остановить поставки газа в Молдавию, если страна не погасит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря. По словам официального представителя «Газпрома», долг составляет $433 млн, а с учётом просрочки платежей общая сумма задолженности достигла $709 млн. При этом, по его словам, представители Молдавии не признают накопившуюся сумму задолженности, а также выражают недовольство по поводу цены на газ.