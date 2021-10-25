Молдавия заключила пробный контракт на поставку газа с Польшей

Молдавские власти подписали контракт на пробную поставку миллиона кубометров газа с польской компанией PGNiG. Об этом сообщила пресс-служба молдавского правительства, передаёт РИА Новости.

Подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG, — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что Молдавия первый раз покупает топливо у альтернативного источника. К подобному решению власти пришли для оценки возможной закупки топлива у других продавцов, а также для нормализации низкого давления в газопроводе. Принятые решения, отметили в правительстве, не повлияют на тарифы потребителей.

Ранее сообщалось, что Молдавия намерена инициировать независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом», прежде чем признавать обязательства по ним. Министр инфраструктуры Молдавии добавил, что коммерческий долг пeред «Газпромом» начал накапливаться с 1994 года и Молдавия готова обсyждать его. Он также уточнил, что молдавская сторона продолжит перeговоры с «Газпромом» о поставках газа в Санкт-Петербурге 27 октября.