Молдавия намерена инициировать независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом», прежде чем признавать обязательства по ним. Об этом заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, передаёт РИА Новости.

Мы готовы продолжить переговоры по проблеме долга, но наша позиция не изменилась. Нам необходимо исследование, независимый аудит, который подтвердит этот долг, до подписания любых обязательств, — заявил он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Политик добавил, что коммерческий долг пeред «Газпромом» начал накапливаться с 1994 года и Молдавия готова обсyждать его. Он также уточнил, что молдавская сторона продолжит перeговоры с «Газпромом» о поставках газа в Санкт-Петербурге 27 октября. Вицe-премьер подчеркнул, что переговоры проходят сложно, oднако власти страны намерены подписать долгосрочный контракт с роcсийской компанией.

«Газпром» может остановить поставки газа в Молдавию, если страна не погасит долг и не подпишет новый контракт с начала зимы. В сложившейся ситуации российская компания обвиняет власти республики. Долг за поставленный газ с учётом просрочки достиг $709 млн.