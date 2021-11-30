Песков оценил угрозу срыва сертификации СП-2

В Кремле надеются, что никаких угроз для завершения сертификации «Северного потока −2» не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя включение в этот процесс Украины. По его словам, в запуске газопровода заинтересованы все европейские потребители, передаёт ТАСС.
Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения сертификации «Северного потока — 2» не было, и не стояли чтобы никакие угрозы. Потому что сертификация и запуск этого проекта в интересах всех европейских потребителей, — сказал Песков журналистам.
Технологически для запуска газопровода «Северный поток — 2» всё готово. Время реализации проекта зависит от формальностей с сертификацией,
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании.
Как заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что у Киева есть «очень большие шансы» не допустить запуск «Северного потока — 2» на всю мощность. Этому даже не помешает тот факт, что газопровод уже построен. При этом, в чём выражаются «очень большие шансы», он не пояснил. Он лишь добавил, что в 2021 году «в три раза уменьшился транзит газа», а Москва «вернулась к законтрактованным объёмам».