Песков оценил угрозу срыва сертификации СП-2

Высокий уровень инфляции можно снизить за два — три года, однако для этого необходим определённый уровень доверия вкупе с низким уровнем инфляционных ожиданий. Россия пока такого уровня не достигла, заявила на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» глава Банка России Эльвира Набиуллина. Её слова приводит ТАСС.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию в России к уровню 4% в конце 2022 года, однако на её быстрое снижение рассчитывать не стоит. Мы по своему опыту знаем, что...