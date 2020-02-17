https://static.news.ru/photo/a3674e28-516e-11ea-aae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с возможным отбором Минска транзитного чёрного золота из нефтепровода «Дружба». Он пояснил, что российская сторона исходит из согласованного в Сочи лидерами двух стран плана по взаимодействию в этом вопросе.

Эмоции иногда там действительно берут верх, однако в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин достигли определённого понимания, из которого и будем исходить, — цитирует Пескова «Интерфакс».

По его словам, Москва и Минск продолжат диалог. Песков пояснил, что лидеры двух стран будут и дальше заниматься проработкой поставок энергоресурсов на уровне кабинетов, курирующих вопросы интеграции.

Лукашенко 14 февраля пригрозил забрать нефть из «Дружбы», если Россия не поставит утверждённый балансом объем нефти. Он сказал, что из трубы в феврале Белоруссия может забрать до 2 млн тонн, в случае отсутствия регулярных поставок.

Как писал NEWS.ru, ранее поставки нефти Белоруссии в Иране назвали «чисто коммерческим вопросом» и заявили о готовности к переговорам с Минском. Белоруссия относится к числу стран, которые в Тегеране считают потенциальными покупателями.