Песков: РФ прорабатывает хеджирование доходов от экспорта нефти и газа

https://static.news.ru/photo/dfc082b0-ccd2-11ea-99f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что профильные ведомства прорабатывают возможность хеджирования доходов от экспорта нефти и газа. Речь идёт о фиксировании цены на поставку природных ресурсов на определённом уровне заранее.

В соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использования практики, которую некоторые страны применяют в плане хеджирования рисков на предмет нестабильной ценовой конъюнктуры, — сказал он журналистам, отметив, что такое поручение давал российский лидер Владимир Путин.

В ответ на вопрос об отношении Путина к самой идее хеджировать доходы представитель Кремля отметил, что «сначала нужно проработать и доложить президенту» обо всех плюсах и минусах. Сроков для принятия решения по этому вопросу не установлено, это, по словам пресс-секретаря, будет сделано «по мере готовности».

Отвечая на вопрос о том, чем Кремль не устраивает в этом случае механизм бюджетного правила, Песков подчеркнул, что «это разные вещи». Он также не пояснил, с какими банками могут быть заключены соответствующие соглашения.

По данным источника «Интерфакса», разработать программу хеджирования Владимиру Путину предложила «Роснефть», идею поддержал помощник президента Максим Орешкин. Он рекомендовал поручить правительству представить предложения по возможным параметрам хеджирования и организации системы, и Путин с этим согласился.

На национальном уровне механизм хеджирования применяет только Мексика. На протяжении последних 20 лет она каждый год покупает пут-опционы на нефть у небольшой группы инвестиционных банков и нефтяных компаний. Покупая такой опцион, страна принимает обязательства поставить топливо тому, кто продал опцион, по оговорённой цене. Покупатель опциона может отказаться от его исполнения, но он в любом случае заплатит продавцу контракта комиссию.

Насколько такое страхование рисков выгодно, не до конца понятно. Но считается, что оно оправданно при резких колебаниях рынка.