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Экономика

Песков: цены на продукты в РФ удаётся держать под контролем

14:35, 09 марта 2021

Стоимость продуктов в РФ находится под давлением нескольких факторов, но кабмин смог эффективно сдерживать их влияние, заявил журналистам 9 марта пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, ситуацию на рынке продовольствия «в целом удаётся всё-таки держать под контролем».

9 декабря 2020-го лидер страны Владимир Путин обратил внимание на повышение стоимости базовых продуктов питания, в том числе макарон, сахара и муки. Президент отметил, что проблемы связаны не с пандемией новой коронавирусной инфекции, а с попыткой подогнать внутренние показатели отрасли под мировую конъюнктуру. Он счёл подобные действия недопустимыми и потребовал оперативных мер.

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