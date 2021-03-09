Песков: цены на продукты в РФ удаётся держать под контролем

Заявления представителей киевских властей о планах национализировать предприятие «Мотор Сич» являются недопустимыми и помогут инвесторам компании из КНР победить в международном арбитраже против европейской стране и получить компенсацию за ущерб, уверен владелец китайской Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин.

Он отметил, что любое выступление или действия официального Киева, причиняющие вред бизнесу КНР, используют в качестве доказательств или предмета судебного разбирательства и передадут в соответствующие инстанции. По его словам, предприниматели...