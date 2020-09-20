Перевод архивов ЗАГСов обойдётся бюджету более чем в 1,7 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/4e63ad46-fbd1-11ea-a40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: zags.admtyumen.ru

Кабмин выделит из резервного фонда более 1,7 млрд рублей на перевод на русский язык записей актов гражданского состояния (ЗАГС) с 1926 года.

Перевод нужен для завершения преобразования документации в цифровую форму. Часть документов будет переведена с арабского, татарского и старомонгольского языков профессионалами соответствующей специализации, передаёт ТАСС.

В ряде субъектов РФ имеются записи актов гражданского состояния, составленных на отличных от русского языках (национальных, иностранных). В связи с этим для преобразования указанных записей актов гражданского состояния в форму электронного документа требуется их предварительный перевод на русский язык, — говорится проекте распоряжения кабмина.

Сумма в 1,75 млрд рублей рассчитана из средней стоимости услуг по переводу одной актовой записи, утверждённой Минюстом. Так как документы обладают исторической значимостью и требуют особого режима хранения, в расчёт объёма субвенций также включена стоимость выезда переводчика в органы ЗАГСов, где они находятся.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, позволяющего получать свидетельство о рождении ребёнка в электронном виде. Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко считает, что это предложение соответствует процессу цифровизации.