Пенсионный план: работать, работать и работать

Более 40% россиян планируют работать после выхода на пенсию — до тех пор, пока им это будет позволять здоровье. Что, впрочем, не удивительно: средняя пенсия в стране сегодня вдвое ниже медианного дохода. По сути, чтобы сохранить привычный образ жизни, у человека всего два пути — либо продолжать трудиться и зарабатывать, либо сформировать капитал для жизни после выхода на заслуженный отдых. Те, кто откладывает на старость — а таких менее половины, — в основном делают это с помощью накопительного счёта или депозита. NEWS.ru узнал, как остальные россияне копят на пенсию и есть ли в этом смысл.

Наталья Петрова/NEWS.ru

Только треть россиян (30%) планируют выйти на пенсию по достижении пенсионного возраста, большинство наших соотечественников (42%) собираются работать до тех пор, пока позволяет здоровье. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперёд» (имеется в распоряжении NEWS.ru).

Согласно опросу, в котором принял участие 2261 работающий житель России, 19% респондентов собираются уйти на отдых ещё до наступления пенсионного возраста, и ещё 6% готовы работать до 70–75 лет.

Самая большая доля тех, кто намерен работать «до последнего» среди молодёжи — от 45% до 50% людей в возрасте 18–34 лет и не думают прекращать трудовую деятельность раньше, чем это перестанет позволять здоровье. Дольше всего планируют работать жители Московской области (так ответили 55% респондентов), Волгоградской (53%) и Иркутской (50%) областей.

Россиян можно понять. Средняя пенсия (на 1 апреля 2021 года составляла 15 790 рублей ) вдвое ниже медианного дохода (32 422 рубля в 2020 году) и в 3,5 раза меньше средней зарплаты в стране (56 614 рублей в апреле 2021 года). При этом расходы граждан на самое необходимое (продукты, лекарства — всё то, что растёт в цене опережающими общую инфляцию темпами) с выходом на пенсию только увеличиваются.

Для того чтобы сохранить привычный образ жизни, существует лишь два пути: либо продолжать работать на пенсии, либо использовать накопленный за жизнь капитал.

Проблема в том, что у большинства россиян этого капитала нет: 56% участников опроса признались, что не формируют сбережения для жизни на пенсии (можно предположить, что многие из них как раз и собираются работать как можно дольше).

Что до остальных, то они предпочитают откладывать средства на накопительный счёт, инвестировать в ценные бумаги и недвижимость. Некоторые хранят деньги в НПФ (негосударственных пенсионных фондах), а кто-то приобретает валюту. Наименее популярный вид формирования пенсионного капитала — это полисы страхования жизни (ИСЖ и НСЖ).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие россияне (26%) после выхода на пенсию ожидают сильного сокращения своих доходов и готовятся урезать расходы. Однако каждый пятый планирует жить на пассивный доход от инвестиций (20%) и путешествовать на средства от сдачи недвижимости (17%).

Правильность или неправильность той или иной стратегии зависит от обстоятельств отдельно взятого человека и его семьи, комментирует результаты опроса финансовый консультант Владимир Верещак.

Казалась бы, зачем просто хранить деньги на вкладе, где доход едва компенсирует (официальную) инфляцию, если есть ценные бумаги? Но прежде чем инвестировать на фондовом рынке, каждому необходимо сформировать финансовую подушку из расчёта жизни без активного дохода в течение как минимум 12 месяцев. Может, для 17% россиян это и есть тот самый резерв «на чёрный день». Зачем покупать полисы ИСЖ/НСЖ, где почти весь доход съедают комиссии? Но может, у человека проблемы с дисциплиной или он хочет защитить активы от притязаний третьих лиц. Всё индивидуально. Владимир Верещак финансовый консультант финансовый консультант

По мнению эксперта, покупка валюты не может являться в чистом виде инвестицией, так как валюта — это лишь средство платежа. Рубль не входит в список мировых резервных валют и действительно имеет привычку обесцениваться относительно того же доллара США и евро, говорит Верещак. Но когда доллары просто лежат на банковском счёте (или «под подушкой»), иначе как хранением это не назовёшь.

Другое дело «инвестиции в валюте», то есть покупка номинированных в иностранной валюте ценных бумаг. Вот это уже актив. Доходность может быть больше. Впрочем, как и риски, — отмечает эксперт.

Финансовый аналитик Артём Звёздин обращает внимание, что самая провальная стратегия — использование для хранения всех сбережений один единственный финансовый инструмент. Так, например, покупая ценные бумаги в 2008 году «на старость», можно было столкнуться с обесцениванием этих бумаг по меньшей мере на 30%. Самое неприятное, что некоторые из них до сих пор находятся в отрицательной зоне к точке покупке, признаёт эксперт. По этой причине, говоря о пенсионных накоплениях, он рекомендует отдавать приоритет надёжности.

Людям, которые до сих пор не сталкивались с инвестированием, можно посоветовать действовать «по старинке» — вкладывать средства в рынок недвижимости и долговой рынок (рынок облигаций). Рынок недвижимости позволяет «законсервировать» свои средства на достаточно долгий промежуток времени, защитив их от инфляции. Артём Звёздин финансовый эксперт финансовый эксперт

В целом инвестиции в рынок всегда лучше, нежели обычный накопительный счёт или депозит, уверен Звёздин. Практика показывает, что за 20–30 лет покупательная способность одного отложенного рубля может упасть в пять и более раз. Ни один банковский депозит не в состоянии «покрыть» это падение.