Пенсии в России могут вырасти почти на треть Минтруд предложил проиндексировать страховые пенсии на 6,8% в ближайшие три года

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

К 2025 году в России среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров может составить 24 477 рублей. Такие планы заложены в проект бюджета Пенсионного фонда РФ на следующие три года. Об этом пишет РБК.

По информации СМИ, проектировки Минтруда предполагают, что с 1 января 2023 года страховые пенсии могут быть проиндексированы на 6,8%. В результате среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля. С 1 января 2024 года предполагается повысить страховую пенсию на 6,1% (до 23 390 рублей в среднегодовом измерении), с 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (до 24 477 рублей).

РБК подчёркивает, что бюджет ПФР в ближайшие три года подобную индексацию пенсий для работающих пенсионеров не предполагает.

С 1 июня 2022 года были повышены минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и пенсии неработающих пенсионеров. Все — на 10%. В результате такой индексации, по заверениям Минтруда, средняя пенсия составит 19 360 рублей. Следовательно, к 2025 году среднегодовой размер пенсии увеличится почти на треть, или более чем на 5 тысяч рублей.