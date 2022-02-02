Пекари пожаловались в Минсельхоз на ценовое давление со стороны ретейлеров

На фоне обсуждения новых поправок к закону о торговле поставщики продуктов просят у регуляторов защиты от действий продавцов. Так, Российский союз пекарей (РСП) попросил Минсельхоз разобраться со случаями, когда ретейлеры требуют снизить отпускные цены для поддержания собственной рентабельности, а в случае отказа выводят продукцию из ассортимента, пишет «Коммерсант».

Как отметил в письме президент РСП Алексей Лялин, «Магнит» потребовал от крупного производителя хлеба «Курскхлеб» снизить отпускные цены на 12,9%, чтобы доходы сети от продажи хлеба не опустились ниже 30%. После того как это требование не было выполнено, «Магнит» вывел продукцию компании из ассортимента. «Курскхлеб» подал заявление на действия «Магнита» в Федеральную антимонопольную службу.

Как подчёркивают в РСП, требование снизить отпускные цены вызвано стремлением «Магнита» достичь собственных финансовых показателей за счёт поставщика и не учитывает нынешний рост издержек в отрасли. По их словам, система саморегулирования в отношениях с сетями не оправдала себя и необходимо ввести механизм пресечения использования доминирующего положения. В «Магните» заявили, что «Курскхлеб» поставляет продукцию по цене в среднем выше рыночной, что в ситуации высокой инфляции «чувствительно для покупателей».

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов отмечает, что с аналогичными требованиями сетей сталкиваются и другие производители социально значимых продуктов. По словам партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Учителя, производителю потребуется доказать, что сеть оказывала особые преференции его конкурентам, а если «давление» объяснялось заботой о потребителе, то оспорить решение «Магнита» не получится.

Ранее финская компания Fazer Group предупредила торговые сети России, что с 1 февраля поднимает цены на хлеб на 16,5–30%. Как сообщил директор по продажам ООО «Фацер» Анатолий Бренер, необходимость пересмотра цен вызвана возросшими затратами на себестоимость производства. Представительница Fazer в России рассказала, что помимо затрат на сырьё и логистику, на повышение отпускных цен влияет также высокая инфляция и проблемы с урожаем зерновых в 2021 году.