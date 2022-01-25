Fazer предупредила торговые сети в России о повышении цен на хлеб

Финская компания Fazer Group предупредила торговые сети России, что с 1 февраля поднимает цен на хлеб на 16,5–30%. Как сообщил директор по продажам ООО «Фацер» Анатолий Бренер, необходимость пересмотра цен вызвана возросшими затратами на себестоимость производства, сообщает РБК.
Бренер отметил, что если контрагенты
В свою очередь представительница Fazer в России рассказала изданию, что помимо затрат на сырьё и логистику, на повышение отпускных цен влияет также высокая инфляция и проблемы с урожаем зерновых в 2021 году.
Неповышение отпускных цен в таких условиях означало бы гибель для индустрии, — подчеркнула она.
Ранее пять крупнейших производителей кондитерских изделий сообщили торговым сетям о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля. В их числе Mondelez, Ferrero, «Объединённые кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка». Речь идёт о росте цен от 6% до 23%, причиной этому послужило значительное подорожание сырья — муки, пальмового масла и меланжа.
Позднее Минсельхоз эту информацию опроверг. Чиновники заявили, что тенденции к массовому росту цен на эту категорию продуктов они не видят, однако допускают отдельные случаи подорожания сладостей.