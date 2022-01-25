Fazer предупредила торговые сети в России о повышении цен на хлеб

Финская компания Fazer Group предупредила торговые сети России, что с 1 февраля поднимает цен на хлеб на 16,5–30%. Как сообщил директор по продажам ООО «Фацер» Анатолий Бренер, необходимость пересмотра цен вызвана возросшими затратами на себестоимость производства, сообщает РБК.

Бренер отметил, что если контрагенты откажутся принять новые цены, то компания «не сможет гарантировать 100% выполнения заказов по ценам, действующим до 1 февраля».

В свою очередь представительница Fazer в России рассказала изданию, что помимо затрат на сырьё и логистику, на повышение отпускных цен влияет также высокая инфляция и проблемы с урожаем зерновых в 2021 году.

Неповышение отпускных цен в таких условиях означало бы гибель для индустрии, — подчеркнула она.

Ранее пять крупнейших производителей кондитерских изделий сообщили торговым сетям о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля. В их числе Mondelez, Ferrero, «Объединённые кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка». Речь идёт о росте цен от 6% до 23%, причиной этому послужило значительное подорожание сырья — муки, пальмового масла и меланжа.

Позднее Минсельхоз эту информацию опроверг. Чиновники заявили, что тенденции к массовому росту цен на эту категорию продуктов они не видят, однако допускают отдельные случаи подорожания сладостей.