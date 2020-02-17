https://static.news.ru/photo/3af5ce88-5181-11ea-971b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемия коронавируса повлияла на стоимость овощей в России. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала увеличение их стоимости.

В Хабаровском крае поднялись в 1,5 раза цены на огурцы, помидоры и сладкий перец. Предприниматели вынуждены заменять поставки овощей из Китая продукцией из российских регионов, а также из других стран. В Еврейской автономной области стоимость помидоров увеличилась на 11%.

В ФАС отмечают, что в Хабаровском крае в некоторых торговых сетях продаются овощи плохого качества: они имеют трещины и тёмные пятна, огурцы становятся мягкими и сморщенными.

Хабаровский край получал из Китая 10% продаваемого в регионе картофеля, капусты и свёклы, а также 40% лука и моркови, доля огурцов и помидоров составляла 80% и 90% соответственно.

Представители ФАС отметили, что жалобы на высокие цены на овощи фиксируются и в том случае, если будет установлен необоснованный рост, будут приниматься меры.

Вспышка смертельного коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Позже заболевание распространилось по всему Китаю. К настоящему моменту в мире более 71 тысячи человек заражены, умерли более 1700, выздоровели — 11 тысяч человек.

NEWS.ru сообщал, что прирост чистой прибыли 12 тысяч ведущих мировых корпораций с января по март 2020 года сократится на 11% пунктов по сравнению с показателями предыдущего квартала из-за коронавируса.