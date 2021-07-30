Основателя пирамиды Finiko арестовали на два месяца

Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обвиняемый в денежных махинациях останется под стражей в отделении местного СИЗО до 28 сентября текущего года. Представители следствия настаивали на аресте подозреваемого из-за невозможности установить всех фигурантов уголовного дела, а также наличия у Доронина двойного гражданства.

При этом обвиняемый после судейского вердикта не признал свою вину, а его адвокат заявил о намерении обжаловать решение о заключении под стражу. Согласно версии защиты, вкладчики финансовой пирамиды были предупреждены о вероятных рисках потери денежных средств вплоть до полного лишения вкладов. Также отмечалось, что активы клиентов Finiko хранились в криптовалютном виде.

По словам адвоката Доронина, часть из вложенных средств была возвращения к началу судебного заседания. В свою очередь, обвиняемый объяснил наличие у него двойного гражданства планами по открытию трейдинговой компании в Турции.

Ранее стало известно о задержании в Казани основателя финансовой организации Finiko Кирилла Доронина.

По данным прокуратуры, с августа 2019 года по декабрь 2020-го мошенники активно привлекали денежные средства граждан под предлогом инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. В общей сложности Доронину и его подельникам удалось забрать у вкладчиков не менее 80 млн рублей.