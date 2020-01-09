https://static.news.ru/photo/1da290e2-330d-11ea-905b-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что ответные меры Ирана, которые он может принять по отношению к США, повлекут серьёзные последствия на мировом рынке нефти.

Некоторые компании начали думать — поставлять нефть или не поставлять через Ормузский пролив. Пока мы видим, что проблем нет, но любой такой риск, любые такие перебои будут серьёзным испытанием для нефтяного рынка. Они могут привести к значительным колебаниям цен, — заявил Орешкин в эфире телеканала «Россия 1».

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют. Однако ограничительные меры могут быть прекращены.