ОПЕК+ одобрила обновление базовых отсечек для ОАЭ и других стран

Страны ОПЕК+ поддержали установление новых базовых отсечек в соглашении для ОАЭ и других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как уточняется , новые значения для России и Саудовской Аравии составят 11,5 млн б/с. Базовые уровни добычи для Ирака и Кувейта в соглашении ОПЕК+ при этом повысят на 150 тысяч б/с. По имеющимся данным, новый показатель для ОАЭ составит 3,5 млн б/с.

До этого несколько зарубежных изданий, включая Bloomberg и Reuters, сообщили о завершении споров между Саудовской Аравией и ОАЭ. Изначально Эмираты просили увеличить объёмы добычи с 3,2 до 3,8 млн баррелей в сутки, однако, как сообщали в Bloomberg, арабы согласились на понижение до 3,65 млн б/c. Отмечалось, что новый базовый уровень начал бы действовать с мая 2022 года.

Ранее миру предрекли дефицит нефти из-за разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ. В Международном энергетическом агентстве спрогнозировали существенный перевес спроса над предложением в случае отказа одной из стран продлить сделку.