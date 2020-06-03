ОПЕК назвала возобновление авиаперевозок спасением для рынка нефти

https://static.news.ru/photo/f4768326-7d04-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ОПЕК назвала возобновление международных авиаперевозок фактором, способным кардинально изменить ситуацию на рынке нефти — «худший период ещё не пройден», отметил министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима.

По словам африканского чиновника, секретариат ОПЕК передал делегациям стран-членов рыночный прогноз, который предложено использовать участникам. Альянс производителей нефти надеется, что ещё большее ослабление карантинных ограничений летом улучшит ситуацию — несмотря на сокращения добычи, многие хранилища всё ещё переполнены.

Если авиаперевозки действительно заработают, это может кардинально поменять ситуацию. Но если все эти ограничения сохранятся, вероятно, мы будем продолжать сокращать добычу, как уже делаем, потому что это единственная альтернатива, — заявил Лима в интервью РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Россия и Саудовская Аравия договорились как минимум на месяц о максимальном снижении объёмов нефтедобычи.