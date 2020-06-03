ОПЕК+ может перенести встречу министров на середину июня

https://static.news.ru/photo/37a2721e-a5ae-11ea-85c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерская встреча ОПЕК+ может быть перенесена на более поздний срок. Ранее министры планировали встретиться 4 июня, однако накануне ОПЕК подсчитала данные по сокращению добычи нефти по итогам мая и выяснила, что не все страны альянса полностью выполняют заключённое ранее соглашение.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов в ОПЕК, вместо 9–10 июня теперь встреча может состояться в середине июня.

Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже перешла к снижению на фоне новостей о разногласиях в ОПЕК+. Причиной скепсиса на рынке стала информация о том, что Россию и Саудовскую Аравию не устраивает уровень исполнения обязательств по сокращению нефтедобычи.

Ранее NEWS.ru писал, что бюджет России в июне недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом заявили в Минфине, объясняя снижение превышением базовой цены нефти над фактической.