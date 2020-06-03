ОПЕК+ может перенести встречу министров на середину июня

Министерская встреча ОПЕК+ может быть перенесена на более поздний срок. Ранее министры планировали встретиться 4 июня, однако накануне ОПЕК подсчитала данные по сокращению добычи нефти по итогам мая и выяснила, что не все страны альянса полностью выполняют заключённое ранее соглашение.
Как
Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже перешла к снижению на фоне новостей о разногласиях в ОПЕК+. Причиной скепсиса на рынке стала информация о том, что Россию и Саудовскую Аравию не устраивает уровень исполнения обязательств по сокращению нефтедобычи.
Ранее NEWS.ru писал, что бюджет России в июне недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом заявили в Минфине, объясняя снижение превышением базовой цены нефти над фактической.
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