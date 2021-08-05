Онищенко: налог на мясо приведёт к сокращению населения

Депутат Госдумы и бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал слова спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова о возможности введения налога на мясо. По его словам, такая мера вызовет уменьшение численности населения, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Онищенко, введение налога на мясо приведёт к сокращению его производства и подорожанию, а сами эти меры могут свидетельствовать о попытках регулирования численности населения на планете.

20 миллионов наших граждан — это бедное население, этими причудами мы ограничим им доступ к белку, а значит к нормальному развитию. Это слишком дорогая цена за пресловутую борьбу за экологию, — заявил Онищенко.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России в скором времени может появиться налог на углеродный след, который затронет в том числе и животноводство. По его словам, через несколько лет россияне «сначала будут громко возмущаться, а потом вынуждены будут, например, принять налог на мясо».

Впоследствии Песков уточнил, что такой налог актуален в первую очередь для стран — экспортёров мяса и не коснётся рядовых россиян. В Минфине заявили, что введение налога на мясо «в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде».