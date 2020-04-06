Около 160 тыс. москвичей вернутся на предприятия, несмотря на карантин

https://static.news.ru/photo/76d53ae2-780f-11ea-b2fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 250 средних и крупных промышленных предприятий Москвы возобновят производство, несмотря на продление нерабочих дней до конца апреля. На работу вернутся около 160 тысячи жителей столицы, уточнил заместитель мэра по экономической политике Владимир Ефимов.

По информации подчинённого ему комитета, указ президента Владимира Путина о продлении всероссийских каникул из-за усугубления ситуации с коронавирусом позволяет промпредприятиям возобновить производства при проведении регулярной дезинфекции и других противоэпидемических мероприятий.

Ежемесячно наши предприятия приносят в бюджет города в среднем 9 миллиардов рублей — это рабочие места для 700 тысяч человек, даже частичное восстановление их деятельности поможет сократить ущерб экономики от последствий пандемии, — цитирует Ефимова РИА Новости.

Чиновник добавил, что власти продолжают настаивать на переводе максимально возможного числа сотрудников на дистанционную работу.

Как писал NEWS.ru, президент выступил со вторым подряд обращением к нации 2 апреля. Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России не пройдет и продлил режим нерабочих дней до 30 апреля. Вынужденные каникулы начались 28 марта.