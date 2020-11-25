Объём задолженности россиян за ЖКУ может вырасти в полтора раза в 2021 году

https://static.news.ru/photo/206b2a2c-2f6b-11eb-bbfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Долги граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2021 году могут существенно возрасти из-за того, что управляющие компании (УК) больше не смогут судиться с неплательщиками, сообщила директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

С 1 января 2021 года для того, чтобы подать в суд на задолжавшего за услуги жильца, УК должна будет указать один из идентификаторов неплательщика, например, паспортные данные или номера СНИЛС и ИНН. Но УК не могут официально получить доступ к личным данным граждан, пишут «Известия».

Новые правила для УК и ресурсоснабжающих организаций вступают в силу с начала года, несмотря на то, что соответствующий закон, запрещающий подавать в арбитражный суд без идентификаторов ответчика, действует с 1 октября 2019 года, но УК и РСО получили отсрочку.

Ассоциация управляющих компаний обратилась в Минстрой с просьбой продлить срок действия отсрочки до 2023 года и дать УК возможность получать данные о жильцах из ГИС ЖКХ. В ведомстве журналистам сообщили, что для урегулирования ситуации с получением данных из ГИС ЖКХ поставщиками коммунальных услуг разработан проект закона и он внесён в правительство.

Предлагается идентифицировать граждан через номер единого лицевого счета, присвоенный в ГИС ЖКХ. Это позволит избежать передачи персональных данных в УК. Но законопроект ещё не рассматривался в первом чтении, — пояснил первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

В 2019 году объём долгов граждан за ЖКУ достиг 615 млрд рублей, а общая задолженность (с учетом обязательств компаний) — 1,39 трлн рублей. К концу 2020 года общая задолженность может увеличиться до 1,6 трлн рублей, полагают эксперты.

Как писал NEWS.ru, услуги ЖКХ подорожают более чем на 4% в следующем году в России. Со следующего года также прекращается и мораторий на штрафы и отключение услуг по коммуналке.