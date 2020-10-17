ФАС рассказала о росте тарифов ЖКХ в 2021–2023 годах

https://static.news.ru/photo/ac499be0-10db-11eb-8e63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая занимается тарифным регулированием в России, рассказала об уровне роста тарифов ЖКХ в 2021–2023 годах.

Как пояснила «Российской газете» исполнительный директор Ассоциации гарантированных поставщиков Наталья Невмержицкая, тарифы ЖКХ не могут превышать установленный уровень годовой инфляции, который в на ближайшие три года определён в 4%.

ФАС оценивает, что средняя цена на газ для потребителей в России составит 3,11% в 2021 году, а затем будет расти на 3,15% в следующие два года.

Совсем иначе дело обстоит с ценами на услуги связи, отмечает ФАС. В 2021 году они могут вырасти на 3,7%, а в последующие два года держаться уже на предельном уроне инфляции в 4%.

Ранее эксперты назвали NEWS.ru семь способов сэкономить на коммунальных услугах. Актуальность такой экономии мало у кого вызывает сомнения, ведь по оценкам экспертов, тем, кто будет работать из дома, платить по квитанциям придётся как минимум на 10% больше.

NEWS.ru также писал, что в период пандемии коронавируса в России мошенники всё чаще применяют один из излюбленных приёмов — убеждают граждан якобы оплатить долги по ЖКХ со скидкой, но на самом деле просто воруют деньги.