ФАС рассказала о росте тарифов ЖКХ в 2021–2023 годах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая занимается тарифным регулированием в России, рассказала об уровне роста тарифов ЖКХ в 2021–2023 годах.
Как
ФАС оценивает, что средняя цена на газ для потребителей в России составит 3,11% в 2021 году, а затем будет расти на 3,15% в следующие два года.
Совсем иначе дело обстоит с ценами на услуги связи, отмечает ФАС. В 2021 году они могут вырасти на 3,7%, а в последующие два года держаться уже на предельном уроне инфляции в 4%.
Ранее эксперты назвали NEWS.ru семь способов сэкономить на коммунальных услугах. Актуальность такой экономии мало у кого вызывает сомнения, ведь по оценкам экспертов, тем, кто будет работать из дома, платить по квитанциям придётся как минимум на 10% больше.
NEWS.ru также писал, что в период пандемии коронавируса в России мошенники всё чаще применяют один из излюбленных приёмов — убеждают граждан якобы оплатить долги по ЖКХ со скидкой, но на самом деле просто воруют деньги.