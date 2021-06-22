Объём выдачи ипотеки в России может побить рекорд

В России объём выданной ипотеки может вырасти в 2021 году до 4,8 трлн рублей. Это на 0,4 трлн рублей больше прошлогодних показателей, сообщили в кредитном рейтинговом агентстве НКР.

Несмотря на то что в ближайшее время программа льготного кредитования станет более жёсткой, объём выдачи ипотеки может побить рекорд. Отмечается, что более половины от общей доли кредитов приходится на займы в размере менее трёх миллионов рублей. Поэтому спрос на ипотеку уменьшаться не будет.

Ажиотажный спрос прошлого года сменится спокойным и уверенным спросом. Цены на жильё продолжат расти, однако темпы роста замедлятся. При этом сохранится положительная динамика выдачи ипотечного кредита с ростом среднего чека, который уже вырос почти на треть по сравнению с прошлогодними показателями, отмечается в исследовании.

Кроме того, продление программы льготной ипотеки расширяет круг возможных заёмщиков. Как и в прошлом году количество людей, берущих ипотечный кредит по льготной программе, составляет четверть от всех заёмщиков.

Учитывая, что по новым правилам единый кредитный лимит для всех регионов составит три миллиона рублей по ставке 7%, произойдёт распределение спроса по регионам, где цены на жильё значительно ниже столичных показателей.

Ранее стало известно, что россияне начали массово продавать ипотечные квартиры. Число выставленных на продажу квартир с обременением увеличилось на 20%.