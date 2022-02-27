Объём наличных в обращении россиян рекордно вырос на 1,4 трлн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк. Такой рост вызван тем, что банки запасают наличные для касс и банкоматов, а граждане снимают деньги со счетов, объяснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Это исторический максимум за всю историю банковского сектора России. Причина — набег населения на банки. Вкладчики массово «потрошат» банкоматы, изымают свои средства из банков. Кроме того, банки активно запасаются наличными для пополнения касс и банкоматов, — сказал Осадчий.

По его словам, Центробанк пытается вернуть деньги в банки и стабилизировать курс рубля через повышение ключевой ставки до 20%. Осадчий также напомнил, что в 2014 году резкий подъём ключевой ставки до 17% помог стабилизировать финансовый рынок.

До этого, 24 февраля, россияне поставили рекорд за последние два года, когда за сутки сняли со счетов в банках 111,3 млрд рублей. Повышенный спрос на наличные банки объясняют усилившейся волатильностью рубля на фоне военной операции на Украине.

По мнению аналитика компании «Золотой монетный двор» Дмитрия Голубовского, в краткосрочной перспективе паниковать относительно рубля не стоит. Однако в течение ближайших десятилетий ситуация может ухудшиться до того, как живёт Иран.