https://static.news.ru/photo/9fc22a42-289f-11ea-8ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оборот нелегального рынка продаж алкогольных напитков в российском Интернете за 2019 год достиг 2,5 млрд рублей, что на 400 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Согласно результатам исследования компании Group-IB, в текущем году также фиксируется существенный рост потребительского спроса. Число запросов по фразе «Купить алкоголь» увеличилось на 34,6%.

Как правило, пики подобных запросов приходятся на предпраздничные и праздничные дни, — отмечают эксперты.

В общей сложности было обнаружено примерно 2,5 тысячи сайтов, аккаунтов и групп в соцсетях, осуществляющих продажу спиртного в обход действующего законодательства. При этом сеть самого крупного онлайн-магазина с алкоголем насчитывала 94 связанных домена, что в случае блокировки одного сайта позволяло продавцам быстро «переезжать» на другой, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в августе председатель правительства Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам начать работу по совершенствованию законопроектов, регулирующих продажу алкоголя и лекарств в Сети.