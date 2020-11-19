Новая «новогодняя» выплата может появиться в России

Новая дополнительная выплата к Новому году в сумме 10 тыс. руб. может появиться в России. На неё могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны.
Соответствующее обращение к премьеру Михаилу Мишустину направил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Предполагается, что «новогодняя» выплата будет единовременной,
Хамзаев считает, что такая мера поддержки позволит ветеранам закупиться к новогоднему столу и таким образом преодолеть кризис, вызванный пандемией.
Ране NEWS.ru сообщал, что многодетным семьям хотят разрешить тратить государственную субсидию на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Речь идёт о 450 тыс. рублей, которые хотят выделять указанной категории в качестве нового пособия на новые цели.