Новая «новогодняя» выплата может появиться в России

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Германия надеется на улучшение трансатлантических отношений при Джо Байдене во главе США, однако тот считается противником проекта «Северный поток — 2». С объявлением победы на выборах в США кандидата от демократов «решающая схватка» за российский газопровод станет неизбежной.

Такое мнение высказала немецкая газета Die Welt. До недавнего времени правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода, но ему тоже вскоре придётся дать чёткий и ясный ответ. Так...