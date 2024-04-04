НОВАТЭК сократит линии сжижения на заводе «Арктик СПГ-2» Reuters: НОВАТЭК может сократить проект «Арктик СПГ-2» из-за санкций США

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Производственные площадки «Арктик СПГ 2»

НОВАТЭК рассматривает возможность сокращения линий сжижения на заводе «Арктик СПГ-2» до двух, сообщает агентство Reuters. Третью линию компания собирается использовать на заводе «Мурманский СПГ».

НОВАТЭК занимался тремя технологическими линиями проекта. Вторая должна была открыться в 2024 году, а третья — в 2026 году. Однако западные санкции ограничили ее доступ к танкерам ледового класса, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список проект «Арктик СПГ 2». Порядка 40% акций принадлежат иностранным компаниям, в том числе японским, остальными владеет НОВАТЭК. После введения ограничений организация предупредила партнеров о форс-мажоре по участию.

В декабре аналитик Мария Белова заявила, что задержка поставок сжиженного природного газа с ямальского завода «Арктик СПГ 2» может создать на мировом рынке дефицит примерно в 30% от предполагаемого объема предложения. По ее словам, это скажется на ценах на энергоносители.

Ранее сообщалось, что в 2023-м главными покупателями российского сжиженного природного газа среди европейских стран стали Испания и Бельгия. На них пришлось почти три четверти всех поставок ресурса в Евросоюз. Третье место в списке заняли Нидерланды.