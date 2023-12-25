Стало известно, как санкции США повлияли на «Арктик СПГ 2» «Коммерсантъ»: зарубежные акционеры «Арктик СПГ 2» заморозили участие в проекте

Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости

Зарубежные акционеры проекта «Арктик СПГ 2», попавшего в ноябре под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском правительстве. По данным газеты, речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC.

Иностранные акционеры «Арктик СПГ 2» из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. Это означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ, — говорится в публикации.

В JOGMEC сообщили изданию, что продолжают анализировать влияние санкций на «Арктик СПГ 2». CNOOC была недоступна для комментариев, остальные акционеры не ответили на запрос газеты. Этим компаниям принадлежит по 10% акций, в то время как на НОВАТЭК приходится 60%.

В рамках проекта «Арктик СПГ 2» планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн каждая. Запуск первой линии должен произойти в конце этого года, а отгрузки по ней планируют начать в январе следующего. Вторую линию планируют запустить в 2024 году, третью — в 2025-м.

В ноябре помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что США планируют добиться прекращения проекта «Арктик СПГ 2». По его словам, сейчас ведется работа по «закручиванию гаек». Этим вопросом занимается координатор санкций Госдепартамента в тесной координации с Управлением контроля за иностранными активами. По уточнению представителя ведомства, это «критически важно».