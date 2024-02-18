Названы рекордсмены Евросоюза по закупке сжиженного газа из России Испания и Бельгия купили три четверти поставок российского СПГ в ЕС в 2023 году

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главными европейскими покупателями сжиженного природного газа из России по итогам 2023 года стали Испания и Бельгия, на которые пришлось почти три четверти всех поставок в ЕС, следует из данных европейской статистики. Замыкают тройку лидеров Нидерланды, пишет РИА Новости.

Испания в прошлом году приобрела более 40% всего поставленного Россией сжиженного природного газа — 5,24 млрд кубометров, что на 5% больше объема годом ранее. Бельгия стала второй с долей в 30% от европейского импорта российского СПГ. Страна увеличила закупки в 1,7 раза, до 3,82 млрд кубометров. Третьим крупнейшим покупателем стали Нидерланды, хотя объем их покупок уменьшился в годовом выражении в 1,9 раза, до 2,1 млрд кубометров.

Агентство Eurostat сообщало, что в 2023 году страны Евросоюза закупили российскую нефть и газ на общую сумму €30 млрд, несмотря на введенные Западом санкции. В то же время за прошедший период произошло сокращение товарооборота между Россией и Евросоюзом. Согласно статистике, оборот взаимной торговли сократился в 2,8 раза по сравнению с 2021 годом.

Ранее в МИД РФ рассказали, что за девять месяцев 2023 года поставки сжиженного природного газа из России во Францию выросли на 41% в годовом выражении. По словам директора Первого Европейского департамента ведомства Артема Студенникова, крупнейшим пунктом приема российских поставок стал терминал в Монтуар-де-Бретани.

В свою очередь в Чехии предположили, что Россия сможет заработать на запрете экспорта сжиженного природного газа, введенном президентом США Джо Байденом. Обозреватель Hrot24 Франтишек Новак считает, что Москва уже подготовила ряд связанных со сжиженным газом проектов, включая запланированное на 2025 год строительство крупного терминала в Мурманске.