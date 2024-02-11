Поставки российского СПГ в одну из стран НАТО выросли МИД: поставки СПГ из России во Францию выросли на 41%

Фото: Anatoly Ustinenko/Global Look Press

За девять месяцев 2023 года поставки сжиженного природного газа из России во Францию выросли на 41% в годовом выражении, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников. Дипломат отметил, что крупнейшим пунктом приема российских поставок стал терминал в Монтуар-де-Бретань. В 2022 году в него поступило 1,68 млрд кубических метров газа, в первом полугодии 2023 года — 0,89 млрд кубических метров СПГ.

По итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счет импорта российского СПГ. В январе — сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41%, — уточнил Студенников.

Ранее газета Telegraph сообщала, что лидерами среди стран ЕС по закупкам СПГ Росси в 2023 году стали Испания (€1,8 млрд) и Франция (€1,5 млрд). Крупнейшим покупателем российского газа в мире оказался Китай. По данным Евростата, в прошлом европейский рынок потреблял до 150 млрд кубометров газа из России. После диверсий на «Северных потоках» и введения санкций поставки «Газпрома» снизились на 85 млрд кубометров до 100,9 млрд.

Глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуяннэ сообщил инвесторам, что строительство третьей линии завода «Арктик СПГ 2», вероятно, будет приостановлено. Он назвал большим достижением российского бизнеса пуск первой и второй очередей. TotalEnergies является одним из акционеров «Арктик СПГ2», отметил Пуяннэ, но из-за санкций компания отошла от участия в проекте и всей полнотой информации не обладает.