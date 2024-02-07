Total усомнилась, что «Арктик СПГ 2» заработает в полную силу Глава TotalEnergies заявил о вероятной приостановке третьей линии «Арктик СПГ 2»

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Арктик СПГ 2

Строительство третьей линии завода «Арктик СПГ 2», вероятно, приостановлено, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ в ходе телеконференции для инвесторов. По его словам, которые приводит «Интерфакс», запуск первой линии является большим достижением НОВАТЭКа. Вторую линию, полагает он, тоже запустят.

Насколько я понимаю, они (НОВАТЭК. — NEWS.ru) хотят запустить вторую очередь, третья очередь, как я понимаю, приостановлена, но вторая очередь, кажется, продвигается. Но что касается рынка [для поставок СПГ], это не Европа, возможен только один рынок, один-два. Но это больше не наш актив, — сказал Пуяннэ.

По его словам, TotalEnergies, которая является одним из акционеров «Арктик СПГ 2», сейчас отошла от участия в управлении проектом из-за санкций. Пуяннэ заявил, что в связи с этим не обладает всей полнотой информации. Он уточнил, что TotalEnergies в контакте с трейдинговой компанией, но объявила форс-мажор из-за рисков подпадания под вторичные санкции.

Пуяннэ также признался, что не удивлен ограничительным мерам в отношении «Арктик СПГ 2». Минфин США включил завод в санкционный список в ноябре 2023 года, перед этим рестрикции ввели против некоторых подрядчиков проекта и компании «Арктическая перевалка», управляющей СПГ-терминалами в Мурманске и на Камчатке.

В декабре аналитик Мария Белова заявила, что задержка поставок сжиженного природного газа с ямальского завода «Арктик СПГ 2» может создать на мировом рынке дефицит примерно в 30% от предполагаемого объема предложения. По ее словам, это скажется на ценах на энергоносители.