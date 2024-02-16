Стало известно, сколько денег потратил ЕС на покупку нефти и газа у России Eurostat: Евросоюз купил у России нефти и газа на €30 млрд в 2023 году

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Страны Евросоюза закупили российскую нефть и газ на общую сумму €30 млрд в 2023 году, несмотря на введенные Западом санкции, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Eurostat. За прошедший год произошло сокращение товарооборота между Россией и Евросоюзом. Согласно статистике, оборот взаимной торговли сократился в 2,8 раза по сравнению с 2021 годом.

С февраля 2022 года страны Евросоюза ввели против России 12 санкционных пакетов, однако торговля между РФ и ЕС продолжилась. По данным за 2023 год, импорт российских товаров в страны Евросоюза составил €50,64 млрд, а экспорт из ЕС в Россию — €38,32 млрд. Страны ЕС также продолжили закупать российские газ, нефть, нефтепродукты, черные металлы, металлы платиновой группы, удобрения и неорганическую химию, в том числе топливо для ядерных реакторов. При этом минеральное топливо принесло России больше доходов, чем остальные ресурсы.

При этом если в 2021 году, по данным Совета ЕС, российский природный газ обеспечивал свыше 40% импорта Евросоюза, то в 2023-м его доля упала до 8%. Заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев считает, что поставки СПГ сохранятся в ближайшие два-три года, а в грядущие десятилетия РФ будет энергетическим партнером ЕС на уровне 5–15%.

Ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее заявил, что правительство США может ввести санкции против компании «Газпром». По его словам, Вашингтон старается выдавить Россию с европейского газового рынка.