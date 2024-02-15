Аналитик допустил введение санкций против «Газпрома» Аналитик Юшков: США могут ввести санкции против «Газпрома»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США продолжают выдавливать Россию с газового рынка Европы, на фоне этого возможны даже санкции против «Газпрома», заявил NEWS.ru ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Вашингтон будет заставлять Киев остановить транзит российского газа через Украину.

Как считает эксперт, даже если у российской компании закончится контракт с Евросоюзом, она все равно сможет продолжить транзит. Он пояснил, что с 2019 года Украина стала переходить на европейское регулирование газового рынка, в том числе в вопросе распределения газотранспортных мощностей. Юшков рассказал, что в рамках этих мероприятий проводятся аукционы, в частности, «Газпром» может туда заявиться и забронировать себе нужное количество и по объему, и по мощностям.

Но в попытке давления либо сами США введут санкции против «Газпрома» и Украина на них будет ссылаться и говорить, что не могут допустить компанию до аукциона, либо сама Украина под нажимом США введет санкции против «Газпрома» и не сможет ни получать деньги по текущему контракту, соответственно остановится транзит, ни допускать на аукционы. Европейцы делают вид, что это их достижение, хотя в реальности пострадает большинство стран Западной и Центральной Европы, — заключил аналитик.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС не планирует продлевать контракт с Россией на транзит газа через Украину. Соглашение истекает в конце 2024 года. По ее словам, Австрия, Италия и Словакия, получающие российский газ таким маршрутом, найдут альтернативные источники поставок.

Согласно данным S&P Global Commodity Insights, Европа получает около 12 млрд кубометров газа в год через Украину. Отмечается, что до начала спецоперации этот показатель составлял примерно 155 млрд.

В свою очередь Юшков заявил, что транзит российского газа в Европу осуществляется в рамках двустороннего коммерческого контракта между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины, а его перекрытие в ЕС хотят выдать за достижение. По его словам, с этой целью там всегда отказывались от трехстороннего консорциума.