В ЕС признались, хотят ли получать российский газ транзитом через Украину Еврокомиссар Симсон: ЕС не намерен продлевать транзит газа из РФ через Украину

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Евросоюз не заинтересован в продлении поставок российского газа через территорию Украины, сообщила на заседании Европарламента еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает Reuters. Она напомнила, что срок трехстороннего соглашения истекает в конце 2024 года.

Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией. <...> Исходя из нашей предварительной аналитики, существуют альтернативные решения для поставок в эти страны, которые все еще получают часть газа по украинскому маршруту, — заявила она.

Речь идет в том числе об Австрии, Италии и Словакии. Пока что транзит через Украину остается единственным вариантом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после взрыва «Северных потоков». Поставки идут через украинскую территорию в сокращенном объеме с мая 2022 года.

Ранее аналитик и публицист Александр Роджерс заявил, что в случае отказа Австрии от поставок российского газа стране будет нечем его заменить. По его словам, сообщения ряда СМИ о планах австрийских властей выйти из контрактов на поставки российского газа не соответствуют действительности.

Кроме того, чешский экономический обозреватель Франтишек Новак заявил, что Россия сможет заработать на запрете экспорта сжиженного природного газа, введенном президентом США Джо Байденом. По словам эксперта, Москва уже подготовила ряд связанных с СПГ проектов.