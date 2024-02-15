Аналитик объяснил резкое желание ЕС перекрыть транзит российского газа Аналитик Юшков: в ЕС выдадут за достижение закрытие транзита российского газа

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Транзит российского газа в Европу осуществляется в рамках двустороннего коммерческого контракта между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины, его перекрытие в ЕС хотят выдать за достижение, сообщил NEWS.ru ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, с этой целью они всегда отказывались от трехстороннего консорциума.

Европы вообще нет в этом вопросе, и она всегда устранялась, когда предлагали европейцам трехсторонний консорциум, предлагали как-то участвовать, взять на себя ответственность. Они не хотят. По сути, всегда говорили: «Это ваши проблемы и риски, зачем мы будем на себя перекладывать, сами разбирайтесь с этой Украиной, а вы обязаны нам поставлять газ в Европу». Это попытка оправдать будущее перекрытие транзита. Теперь они говорят: «А мы так и хотели, это наше решение, наша цель, мы ее достигли». Из проблемы делают достижение, — заявил он.

Ранее представитель компании «Газпром» заявил, что транзит российского газа в Европу через Украину достигает 42 млн кубометров в сутки. По его словам, во всех поставках задействована станция «Суджа». Заявки на подачу газа через «Сохрановку» по-прежнему отклоняются украинской стороной, отметил он.

«Суджа» остается единственной транзитной веткой для прокачки российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Ранее поставки осуществлялись через «Северный поток», однако после терактов они были остановлены.