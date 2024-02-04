В «Газпроме» раскрыли, сколько российского газа идет в Европу через Украину «Газпром» ежесуточно подает 42 млн куб. м топлива в Европу через Украину

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Транзит российского газа в Европу через Украину достигает 42 млн кубометров в сутки, сообщил представитель компании «Газпром». По его словам, во всех поставках задействована станция «Суджа». Заявки на подачу газа через «Сохрановку» по-прежнему отклоняются украинской стороной, передает ТАСС слова представителя холдинга.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС «Суджа» — 42 млн куб. м на 4 февраля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — сообщил он.

«Суджа» остается единственной транзитной веткой для прокачки российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Ранее поставки осуществлялись через «Северный поток», однако после терактов они были остановлены.

Ранее сообщалось, что «Газпрому» вновь удалось установить исторический рекорд по суточным поставкам топлива в Китай. Представители компании уточнили, что прокачка газа в КНР осуществляется по трубопроводу «Сила Сибири» в рамках долгосрочного договора купли-продажи, заключенного с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).