«Газпром» поставил исторический рекорд по поставкам газа в Китай

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«Газпром» в четвертый раз за месяц установил новый исторический рекорд по суточным поставкам трубопроводного газа в Китай, сообщили в пресс-службе российской компании. Представители «Газпрома» напомнили, что поставки голубого топлива в КНР осуществляются по газопроводу «Сила Сибири» в рамках долгосрочного договора купли-продажи, заключенного с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

31 января — в четвертый раз за месяц — «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Поставка по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании, — говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты Главного таможенного управления Китая ранее заявили, что экспорт газа по трубопроводу из России в КНР вырос на 61,7% в стоимостном выражении, что эквивалентно $6,4 млрд. По словам экспертов, Россия заняла второе место по данному показателю, уступив Туркмении. Замыкает тройку лидеров по поставкам газа Мьянма.

Как утверждает глава «Газпрома» Алексей Миллер, в 2025 году компания намерена выполнить все контрактные обязательства по договору с Китаем. В частности, планируется доставить в КНР 38 млрд кубических метров газа.