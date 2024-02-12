В Чехии забили тревогу из-за решения Вашингтона по СПГ Hrot24: мораторий США на экспорт СПГ принесет России выгоду

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Россия сможет заработать на запрете экспорта сжиженного природного газа, введенном президентом США Джо Байденом, выразил мнение обозреватель Hrot24 Франтишек Новак. По его словам, Москва уже подготовила ряд связанных со сжиженным газом проектов, включая запланированное на 2025 год строительство крупного терминала в Мурманске.

Новак отметил, что мораторий США нанесет экономический удар по ряду стран Евросоюза, включая Чехию, а доверие европейцев к Штатам окажется под вопросом.

В конечном счете на этом может заработать как раз Российская Федерация, которая старается увеличивать свое производство СПГ, — сказал он.

26 января Белый дом принял решение о паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года замещает на мировом рынке сырье из России. Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон назвал такое решение отвратительным провалом, который расширяет возможности России и ставит Европу в зависимое от российского экспорта положение.

Агентство Bloomberg писало, что растущая зависимость Европы от американского СПГ становится все более рискованной на фоне решения Байдена приостановить согласование новых контрактов о поставках газа за рубеж.