Новак заявил, что рынок газа почти восстановился

https://static.news.ru/photo/de394dbe-4e69-11eb-821c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cao Jianxiong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мировой рынок газа восстановился практически в полном объёме, фиксируется рост спроса и стоимости на этот энергоресурс, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Сегодня рынок газа почти восстановился в полном объёме, даже некоторые бьются рекорды по ценам, особенно в АТР, да и в Европе — почти 220 долларов за тысячу кубометров, — заявил в эфире телеканала РБК Новак.

Вице-премьер также сообщил, что в конце 2020 года наблюдалось «существенное увеличение потребления газа, в том числе и в Турции». При этом Новак добавил, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году падение спроса на газ в целом по миру составило 3%.

Как писал NEWS.ru, в ближайшее время в правительстве РФ могут утвердить дорожную карту по газификации населённых пунктов в российских регионах, заявил ранее Александр Новак. Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день Россия уже входит в топ-3 стран мира по доле населённых пунктов, подключённых к газу. Он оценил общий уровень газификации в стране в 71,4% от общего числа населённых пунктов. Сейчас у «Газпрома» с регионами подписано 67 программ на ближайшие пять лет по программам газификации.

По словам Новака, реализация программ газификации в России оценивается в 1,915 млрд рублей и потребует дополнительных источников финансирования.