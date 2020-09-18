Новак рассказал, чего ждать от цен на нефть

https://static.news.ru/photo/f2a2c320-f9c3-11ea-b2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фьючерсы на нефть уже больше не станут отрицательными. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 1».

Я уверен, что сейчас это уже невозможно, потому что ситуация взята под контроль, — цитирует его РИА Новости

По мнению Новака, такое затоваривание хранилищ, которое наблюдалось весной, сейчас невозможно. Он добавил, что добычу сократили не только страны ОПЕК+, но и другие страны, не входящие в ОПЕК. Там тоже произошло сокращение добычи примерно на 3-3,5 миллиона баррелей в сутки.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что идеи о конце эры нефти и газа сравнимы с возникновением теорий заговоров. Рассуждения об этом стали популярны из-за пандемии коронавируса. Чем хуже ситуация в мире, сильнее волатильность на рынках, глубже потрясения, тем больше появляется всякого разного постороннего шума, считает он.

Замминистра также отметил, что пандемия COVID-19 действительно существенно сократила спрос на традиционные энергоресурсы, посадив людей дома и показав, что можно делать удалённо значительную часть вещей, которые до этого требовали личных встреч.