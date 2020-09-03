Новак анонсировал погашение задолженности Белоруссии по энергоносителям

https://static.news.ru/photo/ea47c1c0-edfd-11ea-ae79-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос погашения задолженности Белоруссии по поставкам за этот год будет проработан. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, такие поручения были даны по итогам встречи премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Александра Новака.

Даны председателями правительств поручения в кратчайшие сроки вступить в переговоры с учетом достигнутых договоренностей, о которых сказал Михаил Владимирович Мишустин, о погашении задолженности в ближайшее время, которая была накоплена в этом году за поставки газа, — сообщил Новак журналистам.

По его словам, в ближайшее время Москва и Минск обсудят условие поставок энергоносителей на 2021-й и последующие годы. Будет создана рабочая группа по работе энергетических систем.

Министр подчеркнул, что крайне важно поддерживать между Москвой и Минском стабильные отношения по поставкам нефти и газа. Эти вопросы обсуждались в конструктивном ключе на переговорах 3 сентября.

Новак напомнил, что Россия и Белоруссия — стратегические партнёры, при этом Москва является основным поставщиком энергоресурсов для республики, а Белоруссия пропускает через себя огромные объёмы нефти и газа в Европу, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что Мишустин на переговорах в Минске заявил о прогрессе в вопросе о будущем Союзного государства. Объединение будет основано на независимости двух стран.