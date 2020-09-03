Новак анонсировал погашение задолженности Белоруссии по энергоносителям

Вопрос погашения задолженности Белоруссии по поставкам за этот год будет проработан. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
По его словам, такие поручения были даны по итогам встречи премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Александра Новака.
Даны председателями правительств поручения в кратчайшие сроки вступить в переговоры с учетом достигнутых договоренностей, о которых сказал Михаил Владимирович Мишустин, о погашении задолженности в ближайшее время, которая была накоплена в этом году за поставки газа, — сообщил Новак журналистам.
По его словам, в ближайшее время Москва и Минск обсудят условие поставок энергоносителей на 2021-й и последующие годы. Будет создана рабочая группа по работе энергетических систем.
Министр подчеркнул, что крайне важно поддерживать между Москвой и Минском стабильные отношения по поставкам нефти и газа. Эти вопросы обсуждались в конструктивном ключе на переговорах 3 сентября.
Новак напомнил, что Россия и Белоруссия — стратегические партнёры, при этом Москва является основным поставщиком энергоресурсов для республики, а Белоруссия пропускает через себя огромные объёмы нефти и газа в Европу,
NEWS.ru писал, что Мишустин на переговорах в Минске заявил о прогрессе в вопросе о будущем Союзного государства. Объединение будет основано на независимости двух стран.
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