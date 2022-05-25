Nike полностью прекратит свою деятельность в России «Ведомости»: компания Nike полностью прекратит свою деятельность в России

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Производитель обуви и одежды из США компания Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которая является владельцем самой крупной в стране монобрендовой сети магазинов американского ретейлера. Об этом стало известно газете «Ведомости» из письма президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании. Документ оказался в распоряжении издания.

По данным издания, в обозримом будущем компания не сможет организовать поставки продукции Nike в Россию. В этой связи магазины под этим брендом будут закрыты «по мере исчерпания товарных запасов».

PR-директор IRG Людмила Семушина также подтвердила, что поставка товаров Nike приостановлена, они находятся в дефиците.

В свою очередь, представитель американского ретейлера пояснил, что Nike решила не продлевать существующие и не вступать в новые деловые отношения в связи с операционными сложностями.

При этом «Ведомости» сообщают, что продукция под брендом Nike полностью не исчезнет с российского рынка, с ней продолжат работать отечественные дистрибьюторы, она будет доступна в мультибрендовых магазинах.

Ранее в пресс-службе Inventive Retail Group уверяли, что сеть магазинов Nike продолжит работу на территории России. В компании лишь отмечали, что из-за роста курса доллара поднимутся цены на товары.