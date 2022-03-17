Магазин Nike продолжит свою деятельность в России

Сеть магазинов Nike продолжит свою работу на территории России, заявил РИА Новости представитель Inventive Retail Group. IRG управляет такими сетями как Nike, re:Store, Street Beat, Lego. Представитель компании отметил, что из-за роста курса доллара вырастут цены на товары.

На сегодняшний день магазины группы компаний продолжают свою работу. Ассортимент в магазинах прежний, цены скорректированы в связи с ростом курса доллара, — заявили в организации.

В компании добавили, что несмотря на подорожание товаров, спрос на спортивную обувь и одежду повысился.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.

Так одна из Японских компаний Shiseido приостановила поставки в Россию своей продукции. Её руководство также приняло решение остановить инвестиции и рекламную кампанию в РФ.

Многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.

Руководство компании «Макдоналдс» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за событий на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.

В течение последних недель Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

Власти ЕС также отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти банки смогут функционировать без ограничений.