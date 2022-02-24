«Нестандартный подход»: глава РТС-тендер дал прогноз для бизнеса РФ

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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес в России смог адаптироваться к существованию в условиях кризиса. На встрече представителей российского бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным он попросил главу государства создать предсказуемые условия для ведения бизнеса на фоне сложившейся обстановки. Встречу транслировал YouTube-канал РБК.

Российскому бизнесу придётся работать в сложных условиях из-за геополитической ситуации. Новые санкции будут жёстче. Хотел бы подтвердить, что не только государство, экономика в целом, научились переживать кризисы, но и российский...