«Нестандартный подход»: глава РТС-тендер дал прогноз для бизнеса РФ

Диалог между российским бизнесом и властями может строиться на поддержке ключевого бизнеса, сказал NEWS.ru генеральный директор РТС-тендер Владимир Лишенков. Он добавил, что единственно возможной стратегией противодействия санкциям может быть только адаптивность и нестандартный поход к решению задач. Ранее ряд европейских стран ввёл санкции в отношении российских банков, бизнесменов и политиков.
В такой ситуации единственной стратегией может быть адаптивность и нестандартный подход к решению задач. Необходимо посмотреть на развитие ситуации и с учётом всех факторов совместно с государством вырабатывать дальнейшую стратегию развития, — сказал Лишенков.
Также он рассказал, на что стоит делать упор российским властям.
Диалог между властью и бизнесом будет строится вокруг поддержки экономики через ключевой бизнес в связи с макроэкономической ситуацией. Мы видим, что европейцы покидают советы директоров российских компаний, впереди непростые и мало предсказуемые времена для бизнеса, — добавил он.
Ранее в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями российского бизнеса. Там глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес в России смог адаптироваться к существованию в условиях кризиса.